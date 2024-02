Anziana uccisa in casa, arrestato il figlio

Un uomo di 43 anni con problemi psichiatrici e’ stato arrestato nel sud della Sardegna per l’omicidio della madre 77enne, trovata morta nella sua abitazione di San Gavino nella tarda serata di sabato. Dalle prime indagini sembra che la donna sia stata strangolata.

Simone Uras, arrestato per omicidio volontario, era in cura al Centro di igiene mentale. Dopo una breve fuga e’ stato rintracciato dai Carabinieri mentre vagava in auto nella localita’ di Pabillonis, poco distante da San Gavino, ed e’ ora rinchiuso nel carcere cagliaritano di Uta. A scoprire il cadavere, che presentava diversi lividi, era stato un altro figlio della vittima.