Amministrative a Caltanissetta, anche i moderati abdicano al centro destra

Sono state ore concitate in casa “Noi Moderati” che per andare con il centro destra in appoggio al candidato sindaco Walter Tesauro chiedevano due assessorati e tanti dubbi sulla regola del 5 per cento ma pare che nelle ultime ore i dubbi siano stati fugati. Quindi arriva l’appoggio. Nessun comunicato ufficiale al momento anche se nel pomeriggio era stato anticipato. Il segretario regionale del partito Massimo Dell’ Utri afferma da tempo di avere pronta già una lista. Se così è l’assessore in prima battuta designato toccherà anche a loro, secondo le regole scelte dalla coalizione. In un primo momento era stata tentata l’alleanza con Salvatore Licata ed il duo movimento insieme ad Angelo Failla ma fallito il tentativo già qualche giorno addietro con una nota era stata dichiarata l’intenzione di restare nell’area di centro destra, ma con la condizione di ridiscutere il nome del candidato sindaco più come volontà del gruppo Failla e di rimettere in discussione anche la vicenda Gela, sindacatura assegnata a Fratelli D’italia e anche su questo versante due di picche dagli alleati.

E nonostante tutto adesso tutti uniti sotto la stessa bandiera alla ricerca del superamento del 5 per cento condizione “si ne qua non” per entrare nella compagine di governo. Come ha già anticipato al nostro giornale il deputato regionale Michele Mancuso in un intervista in esclusiva pubblicata questa mattina.Resta da vedere adesso cosa farà il gruppo Failla se addiverrà a più miti consigli per ragioni di appartenenza o no. In questo modo il cerchi sarà veramente chiuso.