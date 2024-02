Act Tank Sicilia, Tamajo: “Sosteniamo le imprese per evitare marginalità nei mercati internazionali

Domani, martedì 27 febbraio, alle 11 al Marina Convention Center, all’interno del molo trapezoidale di Palermo, si svolgerà la seconda edizione dell’Act Tank Sicilia. Il forum, organizzato da “The European House – Ambrosetti” e dalla Regione Siciliana con il coinvolgimento diretto dell’assessorato alle Attività Produttive, affronterà i temi dello sviluppo industriale e della tutela e valorizzazione ambientale.

Nel corso dell’evento sarà presentato il nuovo Piano industriale regionale 2030, la cui redazione è stata affidata a “The European House – Ambrosetti” dall’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (Irsap), e un dossier sullo stato di salute dell’economia regionale, realizzato sulla base di metriche e indicatori economici strategici per il territorio siciliano.

«In Sicilia – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – risultano attive circa 400 mila imprese: un insieme di micro, piccole e medie aziende sulle quali è necessario innestare e potenziare mirate politiche di crescita, finalizzate all’incremento della competitività sotto il profilo della qualità, dell’innovazione e della sostenibilità delle produzioni. A fronte delle evidenti condizioni di criticità legate al contesto internazionale (dalla pandemia al conflitto russo-ucraino), il governo Schifani è fortemente impegnato nella costruzione e realizzazione dei necessari interventi di sostegno al settore produttivo, favorendo in particolare gli investimenti in ricerca e innovazione. Ricerca e sviluppo sperimentale, con processi di trasferimento tecnologico, stanno avendo infatti un ruolo determinante e dirompente perché in grado di intercettare e soddisfare i bisogni del mercato in modo completamente nuovo. L’obiettivo è condurre definitivamente la Sicilia, e i suoi sistemi produttivi, fuori da una possibile condizione di marginalità nei mercati».

Nel dettaglio, prenderanno parte al Forum dell’Act Tank Sicilia: Carmelo Frittitta, direttore generale del dipartimento regionale Attività Produttive, e Vincenzo Falgares, dirigente generale del dipartimento regionale della Programmazione; Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia; William Munzone, amministratore delegato di MSC Sicilia; Sergio Messina, direttore generale di Joeplast; Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo; Giovanni Arena, amministratore delegato del Gruppo Arena; Marcello Gualdani, commissario straordinario Irsap; Amedeo Teti, capo dei dipartimenti per le Politiche per le imprese e Mercato e tutela del ministero del Made in Italy (in videoconferenza); Luigi Gallo, responsabile Area incentivi e innovazione di Invitalia; Antonio Caponetto, dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri e coordinatore della Struttura di missione della Zes unica per il Mezzogiorno (in videoconferenza). Concluderà l’assessore Edy Tamajo.