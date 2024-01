Unitalsi Caltanissetta, “Peregrinatio Mariae” a San Paolo: mercoledì e giovedì arriva la statua della Madonna di Lourdes

Unitalsi Caltanissetta informa che la Diocesi di Caltanissetta, e in particolare la parrocchia di San Paolo, accoglierà la statua della Madonna di Lourdes mercoledì 24 gennaio e giovedì 25 gennaio.

Una “Peregrinatio Mariae” che permetterà di poter portare “un angolo di Lourdes tra noi” e far parte di un tour che la statua sta compiendo dalla Francia lungo l’Europa.

Il programma prevede incontri di preghiera e celebrazioni aperte a tutti i fedeli già dal momento del suo arrivo a Caltanissetta, Mercoledì 24 gennaio alle 16.30, con una processione liturgica che partirà alle 17.15 dalla casa di riposo “Moncada – Gurrera” che si trova in via Filippo Turati – quando verrà affidata nelle mani dei volontari Unitalsi Caltanissetta e del suo presidente Fabio Amico -, per andare verso la chiesa San Paolo dove il parroco Leandro Giugno e i fedeli della parrocchia hanno già predisposto un’adeguata accoglienza.

Alle 18.00 il vicario diocesano Sac. Mons. Onofrio Castelli celebrerà la Santa Messa.

I momenti liturgici dedicati alla Madonna di Lourdes riprenderanno giovedì 25 gennaio sempre nella parrocchia San Paolo quando alle ore 09.00 il Sac. Giuseppe Anfuso celebrerà la Santa Messa alla quale seguiranno riflessioni e preghiere personali di chi sceglierà di visitare la Madonna di Lourdes.

Alle ore 11.30 la celebrazione eucaristica sarà officiata da Mons. Onofrio Castelli

Alle ore 16.30 si svolgerà adorazione, S. Rosario e Vespri.

Alle ore 18.00 la celebrazione sarà officiata da S.E. Mons. Mario Russotto.

Alle ore 19.00 con una fiaccolata la città di Caltanissetta saluterà la statua di Maria lasciandola proseguire nel suo pellegrinaggio dopo aver invocato le ultime preghiere personali.

UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) è nota per essere un’organizzazione religiosa che si sposta dal proprio luogo di appartenenza per andare verso Lourdes accompagnando chi ha il desiderio di vivere un pellegrinaggio, per chiedere una grazia o avvicinarsi al luogo di culto, ma non ha le capacità fisiche per poter andare in autonomia.

In occasione del 120° anniversario dell’associazione cattolica, così come è capitato nel 2014 con la reliquia di Santa Bernardette Soubirousin per commemorare i 156 anni dall’apparizione della “Signora” alla giovane pastorella francese, Unitalsi Caltanissetta è riuscita a far percorrere il viaggio “al contrario” portando nel capoluogo siculo un prezioso messaggio di fede.

Unitalsi Caltanissetta ricorda che la statua della Madonna di Lourdes, in Peregrinatio Mariae, è un’opportunità che invita ad accostarsi alla fede ed è per questo motivo che tutti i momenti di preghiera, individuali o collettivi, sono aperti al pubblico e a chi vorrà accostarsi per incontro personalizzato da vivere in modo intimo o collettivo.