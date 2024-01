Secondo quanto si apprende, un giovane di 20 anni è stato fermato in relazione alla morte di Francesco Bacchi, anche lui ventenne, nel corso di una rissa fuori da una discoteca di Balestrate, nel Palermitano.

Sono in corso anche altri interrogatori da parte dei carabinieri, e non è escluso che altri ragazzi coinvolti nella rissa vengano posti in stato di fermo. (ITALPRESS)