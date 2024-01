Tragedia domestica: 52enne muore folgorato mentre stava facendo la doccia

Tragedia domestica a Casarano. Qui un uomo di 52 anni ha perso la vita folgorato mentre stava facendo la doccia nella propria abitazione. La vittima, che viveva da sola, sarebbe stato investito da una scarica elettrica proveniente dallo scaldabagno.

Come riportato dall’agenzia di stampa Ansa, a scoprirne il cadavere è stato il fratello, allarmato perchè il 52enne non si era presentato ad un appuntamento e non rispondeva al cellulare. Sul posto i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto.