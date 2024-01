Sommatino. Il 3 gennaio c’è l’evento “La Befana vien Ballando” organizzato da Full Dance Academy e “Una festa tira l’altra”

SOMMATINO. Proseguono le iniziative relative al programma degli eventi natalizi organizzato dall’amministrazione comunale. Il 3 gennaio alle 16,30 la scuola di ballo ‘’Full Dance Accademy’’, in collaborazione con ‘’Una Festa Tira L’Altra’’, organizza un evento patrocinato dal Comune dal titolo “La Befana vien Ballando”.

Si tratta di una vera e propria festa, gratuita ed aperta a tutti i bambini, anche a quelli che non frequentano i corsi di ballo, che si svolgerà presso i locali siti della scuola di ballo in Via Savatteri. Un’occasione per tanti bimbi per trascorrere una piacevole parentesi all’insegna della musica e del ballo, con tanta condivisione e altrettanto divertimento.