Sicilia, agevolazioni per il commercio in centro storico. Bivona (Cidec): “Mai tanta attenzione al settore”

“Mai in Sicilia il settore del commercio aveva ricevuto tanta attenzione: si sta procedendo nella giusta direzione, dopo anni di stasi e desertificazione produttiva”: a dichiararlo è Salvatore Bivona, presidente regionale della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti, che commenta la Finanziaria appena approvata dall’ARS.

“Grazie alla norma – spiega – che consente ai negozi nei centri storici di godere di spazi di vendita fino a seicento metri quadrati, sarà decisamente più agevole fronteggiare il progressivo spopolamento produttivo: fenomeno che, negli ultimi anni, ha afflitto molte città, a partire da Palermo”.“Abbiamo sempre chiesto alle istituzioni politiche – osserva Salvatore Bivona – di prestare attenzione ai centri storici, cuori pulsanti e turistici delle città: occorre dare atto all’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo di avere perfettamente compreso il senso delle nostre istanze, per troppo tempo senza risposte concrete”.Secondo Salvatore Bivona, la norma avrà l’ulteriore effetto di contrastare il commercio online.“La CIDEC non è pregiudizialmente contraria – precisa il presidente – ma ha sempre avuto una posizione molto chiara sulla necessità di provvedimenti anti-deregulation: le vendite on line senza regole hanno danneggiato i negozi di vicinato per anni, al pari dei grandi centri commerciali”.“Che ben vengano anche questi ultimi – prosegue – ma in numero adeguato all’estensione del tessuto urbano e alle effettive esigenze dei residenti”.Nello specifico, secondo l’organizzazione di categoria le vendite on line erodono circa il 38% degli acquisti negli esercizi commerciali. Da sempre sostenitrice di politiche in grado di equilibrare l’offerta degli imprenditori, la CIDEC ha più volte chiesto interventi anche a favore delle periferie.“Ora, finalmente – aggiunge – attraverso la nascita di nuovi esercizi commerciali nei centri storici, a cui la norma dà forte impulso, sarà possibile supportare i negozi di prossimità, sinonimo di coesione e aggregazione sociale”.“Grazie all’assessore Edy Tamajo e al Governo Schifani – conclude – è possibile attendersi cambiamenti sostanziali per il commercio nell’isola”.