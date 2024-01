Serradifalco. La scrittrice Danila Trapani in concorso al Premio David di Donatello 2024

SERRADIFALCO. La scrittrice e artista 3D Danila Trapani sarà in concorso al premio David di Donatello 2024, con il suo short film di animazione 3D dal titolo “Ciò che rimane di Elena – Fragmented souls”.

Il cortometraggio è stato integralmente prodotto da Danila la quale ha realizzato i personaggi 3D, gli ambienti, i visual effects, le animazioni, le riprese, la post-produzione e il montaggio audiovisivo. Per il doppiaggio si è avvalsa della collaborazione degli attori di fiction Rai e Mediaset: Gianluca Testa, Valeria De Vecchi, Giuseppe Battiloro, Manuela Boccanera, Stefano Romani, Nicola Lanci e Carmen Ferlito.

La scrittrice e artista serradifalchese, già da giovanissima, all’età di 12 anni ha pubblicato il suo primo romanzo, al quale sono seguiti altri 8 titoli alcuni dei quali hanno ottenuto molto successo, posizionandosi primi nella classifica internazionale dei Best-Seller di Amazon.

Attualmente è in fase di scrittura anche un nono romanzo. Di ogni sua opera Danila si occupa delle cover, delle tavole illustrate e dei video book-trailer di presentazione con i quali ha realizzato delle presentazioni anche all’interno di progetti scolastici. Un lavoro certosino quanto ricco di competenze che la scrittrice ha sempre saputo portare avanti con passione. Da qualche tempo Danila Trapani ha intrapreso anche l’attività di creatrice/artista 3D, realizzando alcuni short film dei quali l’ultimo è appunto il cortometraggio in concorso al David di Donatello.

L’artista nell’anno in corso, quindi senza tralasciare la sua passione per la scrittura è entrata nel mondo della cinematografia, partecipando anche in qualità di ospite, ad importanti rassegne nazionali. Ed il prossimo anno 2024 si presenta per lei alquanto ricco di attività. Con il suo management e gruppo di collaboratori, infatti, oltre al progetto legato alla sua partecipazione al David di Donatello, sta già lavorando anche alla programmazione che prevede oltre alla partecipazione ad altri prestigiosi concorsi, la realizzazione di una serie TV ed altre opere cinematografiche di animazione, spot pubblicitari per aziende, presentazioni in importanti Fiere librarie, ed eventi e collaborazioni di caratura internazionale.