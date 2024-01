Serie D. La Sancataldese perde 2-0 con il Licata al “Saraceno” di Ravanusa, e mercoledì al “Mazzola” arriva la Gioiese

Nel Girone I del campionato di serie D sconfitta esterna per la Sancataldese 2-0 sul campo del Licata. A decidere la sfida è stato Minacori con una doppietta realizzata al 18′ e al 55′. Va subito detto che il Licata ha meritato la vittoria, anche perché, di contro, la prestazione della Sancataldese non è stata all’altezza. Dove cominciano i meriti del Licata e finiscono quelli della Sancataldese questo non è dato sapere, ma è certo che la Sancataldese, rispetto ad altre partite, stavolta, è sembrata meno reattiva e meno grintosa.

Una sconfitta che ha lasciato tanta legittima delusione nell’ambiente verdeamaranto, anche se la tifoseria anche oggi ha sostenuto al Saraceno la squadra che, ovviamente, è chiamata a conquistare punti in chiave salvezza. E allora ecco che, in vista della gara casalinga in casa di mercoledì 31 gennaio contro la Gioiese ultima in classifica, diventa importante per la Sancataldese conquistare una vittoria che le permetta di allontanarsi quanto più possibile dalla zona play out.

Anche perchè questa zona play out dista appena 2 punti, con la Sancataldese a quota 24 in classifica e Locri, prima squadra della griglia play off a quota 22 in classifica. E allora ecco che l’attenzione si sposta sul prossimo turno di campionato quando i verdeamaranto di Accursio Sclafani giocheranno al Valentino Mazzola contro la Gioiese ultima con 4 punti.