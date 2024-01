Santa Caterina. Indetto corso di formazione all’uso dei defibrillatori con certificazione BLS-D

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, intende organizzare dei corsi di formazione all’uso dei defibrillatori, con certificazione di tipo BLS-D ( Basic Life Support Defibrillation), completamente gratuiti, per ampliare il numero dei cittadini in grado di utilizzare le tecniche necessarie per prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco mediante la rianimazione cardio polmonare e la defibrillazione.

Il target scelto, perché ritenuto più vicino ad un grande numero di cittadini, è quello degli esercizi commerciali di S. Caterina Villarmosa. Nel caso in cui le domande saranno superiori ai posti disponibili (n. 18) si opererà sulla base del seguente elenco:

BAR/PUB

RISTORANTI/PIZZERIE

SUPERMERCATI

NEGOZI DI ALIMENTARI

ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI

CITTADINI COMUNI

Ogni esercizio commerciale potrà presentare domanda per una sola persona. All’interno della stessa categoria, la priorità sarà data in base all’ordine di presentazione dell’istanza. Le iscrizioni dovranno pervenire a questo Ente entro le ore 12.00 del 18/01/2024 attraverso l’apposito modulo con le seguenti modalità:

brevi manu al protocollo dalle ore 9:00 alle ore 12:00

a mezzo pec all’indirizzo amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it

a mezzo mail all’indirizzo pubblicaistruzioneservizisociali@comune.santacaterinavillarmosa.cl.it