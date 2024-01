San Cataldo. Confcommercio plaude alle modifiche del nuovo Canone Unico Patrimoniale 2024 approvate in Consiglio comunale

SAN CATALDO. «L’ approvazione delle modifiche del nuovo “Canone Unico Patrimoniale” relative all’anno 2024 da parte del Consiglio Comunale di San Cataldo – ha dichiarato il Vice-Presidente Vicario di Confcommercio Caltanissetta Enna Michele Lorina – è un primo importante passo per venire incontro concretamente alle esigenze delle attività produttive di San Cataldo. Il metodo concertativo e di confronto, nel rispetto dei singoli ruoli, adottato dall’Amministrazione comunale con il Sindaco Comparato ha portato i suoi risultati positivi e indicato un metodo da perseguire per la crescita della Città».

«Non pochi sono i problemi che attanagliano le categorie produttive del territorio – evidenzia il Commissario Confcommercio di San Cataldo Riccardo Riggi – cui bisogna confrontarsi in maniera propositiva e cercare soluzioni condivise.

Il confronto avuto in questi mesi con il Sindaco Gioacchino Comparato e con con l’assessore alle Attività Produttive Marianna Guttilla ha portato ad avere due buoni risultati. L’esenzione del pagamento del canone unico per l’anno 2024 per le tende, le pensiline, le cappottine e le coperture che sporgono sul suolo pubblico, sia delle attività commerciali sia dei banchi di mercato deliberato dall’amministrazione Comunale e dopo la proposta della Confcommercio Caltanisetta e Enna la concessione limitatamente alle attività commerciali di rateizzare l’avviso CUP relativo all’anno 2023.

La Soget SPA, ente riscossore incaricato dal Comune di San Cataldo ci ha indicato le modalità per potere rateizzare la CUP 2023, come di seguito si indica:

Numero massimo di rate mensili : 4

Importo rata mensile non inferiore a 400 euro

Data Scadenza presentazione domanda : entro e non i 60 giorni dalla data odierna.18/01/2024 ( apertura ufficale presentazione istanze )

Come presentare le domande : Bisogna compilare il modello allegato nella presente , compilando in modo chiaro e leggibile la parte anagrafica ed indicando nei riquadri in bianco il numero di avviso .( il numero di avviso è quel codice numerico che si trova in alto sulla destra della prima pagina della bollettazione cup 2023 , il numero comincia con le seguenti cifre 402138********) nella pagina 2 compilare i campi PEC o mail ove verrà inviato il piano rateale sviluppato.

E’ fondamentale allegare alla richiesta di rateazione la prima pagina dell’avviso CUP 2023 correlata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Il tutto : Istanza + Copia documento + Prima pagina avviso deve essere contenuto in unico file pdf.

Tale istanza deve essere trasmessa o brevi mano secondo gli orari di apertura dello sportello o tramite posta al seguente indrizzo mail sportello.sancataldo@sogetspa.it

nell’oggetto della mail di trasmissione istanza bisogna indicare la dicitura RATEAZIONECUP23 e nel testo indicare denominazione e/o partiva iva / cf

Gli uffici della Confcommercio Caltanissetta Enna rimangono a disposizione per ulteriori delucidazioni in merito alla procedura .