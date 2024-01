Roma, De Rossi: “Me la giocherò alla morte per restare alla Roma”

“Dan e Ryan Friedkin sono stati chiarissimi sulla durata del contratto e sul tenore della mia permanenza. Ho detto che avrei firmato la cifra che avrebbero scritto, ma ho chiesto solo un bonus sulla Champions. Non ci sono opzioni o rinnovi, non c’è niente”.

Lo ha detto Daniele De Rossi, neo tecnico della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. “Ho chiesto solo di trattarmi da allenatore, non da leggenda o ex bandiera e su questo erano d’accordo – ha aggiunto – Poi gli ho detto che me la sarei giocata fino alla morte per rimanerci qui.Penso siano soddisfatti di questo. Voglio meritarmi conferma sul campo”