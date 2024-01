Molesta l’educatrice, giovane arrestato con l’accusa di violenza sessuale e lesioni a pubblico ufficiale

Un giovane di cittadinanza algerina è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Volante di Sassari con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una educatrice del centro di rieducazione cui era stato assegnato dopo essere stato scarcerato.

A chiedere l’intervento degli agenti è stata la donna, che, dopo essere stata oggetto di pesanti avances da parte del ragazzo, terrorizzata, ha chiesto aiuto per telefono alla Polizia. Gli agenti della Volante sono accorso sul posto e hanno raccolto la testimonianza della vittima e di altre persone. Secondo quanto accertato, il giovane, dopo avere commesso un reato era finito nel carcere di Bancali e a luglio era stato scarcerato con la messa alla prova.

Assegnato a un centro di rieducazione di Sassari, il ragazzo da subito aveva rivolto le sue attenzioni verso l’educatrice, con proposte esplicite e atteggiamenti sempre più pesanti e minacciosi. Il ragazzo è stato accompagnato in Questura e qui si è scagliato contro gli agenti, provocando loro lievi ferite. È stato quindi arrestato per violenza sessuale e denunciato per lesioni a pubblico ufficiale. (ANSA).