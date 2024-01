Grande paura per una ragazzina di 12 anni rimasta folgorata dopo aver toccato materiale elettrico

Una ragazzina di 12 anni è rimasta folgorata toccando inavvertitamente del materiale elettrico in un locale tecnico del Polisportivo di Rivarolo (Torino), nel Canavese. La ragazzina sarebbe entrata nel locale con due coetanei.

Per le cure del caso è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. L’episodio è accaduto nel centro sportivo del paese e sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro).

Come riportato da Torino Today, nonostante diverse ustioni, la ragazzina non sarebbe in pericolo di vita.