Due tredicenni raccolgono petardi che gli esplodono addosso: uno perde un occhio, l’altro una mano

Due ragazzini di 13 anni sono rimasti feriti alla periferia di Roma dopo aver raccolto dei petardi. È accaduto in via Borutta, in zona Borghesiana. Sul posto, come riportato da Fanpage.it, in breve tempo è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che ha preso in carico i due ragazzi e li ha trasportati in ospedale.

Uno dei giovani è stato trasferito al Bambino Gesù, mentre l’altro al Policlinico Agostino Gemelli. L’esplosione ha causato danni irreversibili ai due pazienti: uno ha perso un occhio e l’altro la mano. Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito l’accaduto. (Fanpage.it).