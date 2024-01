Delia. Raccolta differenziata: da febbraio nella giornata di raccolta del vetro non potranno essere conferiti anche i metalli

DELIA. A Delia a decorrere dal mese di Febbraio, così come deciso dal CoReVe (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro), nella giornata della raccolta del vetro non potranno più essere conferiti anche i metalli (lattine, scatolette di alluminio, etc etc).

Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri. Il primo cittadino deliano ha sottolineato che, pertanto, nella giornata della raccolta del vetro (ogni quindici giorni di giovedì) all’interno del contenitore deve essere presente SOLO vetro;- nella giornata della raccolta della plastica (ogni martedì) potranno essere conferiti anche i metalli (lattine, scatolette di alluminio, etc etc).