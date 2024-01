Delia. Il sindaco sul Castello: “Intercettati finanziamenti regionali ed europei; per noi parlano i fatti concreti”

DELIA. L’amministrazione Bancheri e lo storico Castello di Delia. A fare il punto della situazione è stato il sindaco Gianfilippo Bancheri. “La nostra amministrazione – ha detto – ha intercettato il finanziamento regionale per la realizzazione di un Centro Turistico (opere già realizzate e in fase di collaudo); inoltre – ha aggiunto – ha intercettato il finanziamento europeo per l’illuminazione di tutto lo spazio esterno e interno (decreto di finanziamento già arrivato)”.

Il sindaco ha poi rilevato: “E’ stato anche presentato un progetto di fattibilità per la realizzazione di un impianto di video sorveglianza dell’immobile storico culturale. Per noi – ha concluso – come al solito parlano i Fatti concreti, per gli altri parlano i manifesti in stile anni 80…”.