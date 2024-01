Caltanissetta, Pro Nissa-Acquaviva: la rissa costa la sconfitta alle due squadre, 11 squalificati

Il giudice sportivo ha esaminato il referto del direttore di gara e dopo ha comminato le sanzioni per Pro Nissa ed Acquaviva che a Caltanissetta, nella gara giocata al Palmintelli (ma sospesa prima della conclusione), domenica 21 gennaio, hanno dato vita ad una furibonda e violenta rissa.

Il giudice sportivo scrive: “Sospesa al 46′ del s.t. Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che: Al 46′ del s.t., dopo aver concesso un calcio di rigore alla squadra di casa che veniva realizzato, succedeva quanto segue: il calciatore n. 10 Pagnotta Daniele (soc. Nuova Pro Nissa) dopo aver segnato la rete, andava ad esultare in modo provocatorio nei confronti del portiere n. 1 Piazza Davide (soc. Acquaviva) che reagiva spingendo il Pagnotta Daniele. Nello stesso tempo interveniva il n.20 Petronio Alessio (soc. Acquaviva) che colpiva con un pugno l’avversario. Mentre l’arbitro espelleva i tre giocatori in campo, rientrava sul tg il n. 11 Agliata Ivan Dario della soc. Nuova Pro Nissa (già precedentemente espulso) che colpiva un avversario con violenza, causando a quel punto una violenta rissa tra i tesserati di entrambe le società che si colpivano con calci e pugni; tra questi il direttore di gara riconosceva per la società Nuova Pro Nissa il n. 10 Pagnotta Daniele, il n.7 Stivala Salvatore, il n. 13 Favata Calogero, il n.22 Palmeri Manlio, il n. 14 Bamba Mamadi, per la società Acquaviva il n. 1 Piazza Davide, il n. 17 Nucera Giuseppe, il n.27 Lo Conte Fabrizio, il n.20 Petronio Alessio; a quel punto l’arbitro decideva di sospendere la gara”.

Inflitta alla Società Nuova Pro Nissa la perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di euro 100,00 ai sensi dell’art. 10 comma 1 e 3 CGS; stessa sanzione per l’Acquaviva: perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di euro 100,00 ai sensi dell’art. 10 comma 1 e 3 CGS.

Questo invece l’elenco delle squalifiche per i giocatori.

Squalifica per dieci gare effettive ad Agliata Ivan Dario (NUOVA PRO NISSA POL ASD) Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, per condotta violenta nei confronti di tesserati avversari, aggravata da futili motivi e per avere aggravato le conseguenze della precedente sanzione irrogata dal direttore di gara durante l’incontro.

Squalifica per sette gare effettive a Pagnotta Daniele (NUOVA PRO NISSA POL ASD) per condotta violenta e condotta antisportiva aggravata dai futili motivi e per avere aggravato le conseguenze della precedente sanzione irrogata dal direttore di gara durante l’incontro.

Squalifica per 5 gare effettive per Lo Conte Fabrizio Calogero, Nucera Giuseppe, Petronio Alessio, Piazza Davide, tutti tesserati per l’Acquaviva, per condotta violenta di particolare gravità.

Squalifica per 5 gare effettive per Bamba Mamadi, Favata Calogero, Palmeri Manlio, Stivala Salvatore, giocatori della Pro Nissa, per condotta violenta di particolare gravità.

Infine quattro giornate di squalifica a Spoto Sebastiano dell’Acquaviva per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara