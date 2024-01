Caltanissetta. L’assemblea dell’Associazione Unione Muratori ha eletto le sue cariche in vista della Settimana Santa 2024

CALTANISSETTA. Si è riunita presso la sede sociale sita in Vicolo Neviera, l’assemblea dell’Associazione Unione Muratori, per eleggere le proprie Cariche di Categoria: Portabandiera, Alabardiere e Porta baldacchino per la processione secolare della Real Maestranza 2024 in programma il prossimo 27 marzo.

La seduta è stata presieduta dal Presidente dell’Associazione Unione Muratori Gianni Taibi, e dal Vicepresidente Alfonso Mirandi alla presenza di 15 soci, per la quale hanno designato all’unanimità la Carica di Portabandiera, al Maestro artigiano muratore di lungo corso a Salvatore Bellomo di anni 62, attualmente lavora in un’impresa edile insieme al figlio.

Nel 1991, ha ricoperto la Carica di Portabandiera, e nel 2017 la Carica di Portabaldacchino. La Carica di Alabardiere è stata affidata al 22enne Angelo Bellomo figlio d’arte, svolge in una impresa edile insieme al padre, l’arte di muratore. Nel 2017, ha ricoperto per la prima volta all’età di 15 anni, la Carica di Alabardiere. Ed infine la Carica di Portabaldacchino, al Maestro Giuseppe Truscelli, di anni 63, Maestro d’arte, ha ricoperto nel 2014 la Carica di Scudiero, e la Carica di Portabandiera, nel 2022.