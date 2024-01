Caltanissetta. La corsa a sindaco: il “tira e molla” del centrodestra

Tanto tuonò che piovve si sarebbe dovuto o potuto scrivere. Così non è. Ancora 24 ore di tempo per chiudere gli accordi del centro destra per la scelta del candidato a sindaco di Caltanissetta. Oggi riunione al vertice tra i leader dei due partiti di maggioranza Forza Italia e Fratelli D’Italia. Insieme a Michele Mancuso e Giuseppe Catania si sono riuniti ad ora di pranzo il capo gruppo di Forza Italia Calogero Adornetto e i consiglieri comunali Gianluca Bruzzaniti capo gruppo di Fratelli D’Italia e Toti Petrantoni. Quale il nodo da sciogliere? Presto detto al netto della situazione gelese che per un momento è stata accantonata. Fratelli D’Italia chiede il giusto riconoscimento per il passo indietro sulla scelta del sindaco. La convergenza su Walter Tesauro è oramai certa come il nostro giornale ha anticipato già ieri. Era Toti Petrantoni il nome proposto da qualche settimana da Fratelli D’Italia.

Cosa vorrebbe significare il “giusto riconoscimento”, pare due ruoli apicali all’interno dell’amministrazione attiva e non, la vice sindacatura e la presidenza del consiglio. C’è chi dice troppo ad un solo partito al netto di una competizione elettorale all’anno zero, ovvero senza risultati. Anche perché pare che sulla vice sindacatura ci siano tante Opa già lanciate. Nel senso: una poltrona per tanti aspiranti, compresi i civici di area che già storcono il naso, chi più chi meno palesemente.

Ma torniamo alla riunione. Il tavolo si è preso 24 ore di tempo per assestare gli equilibri anche con gli altri partiti della coalizione. Ma la Lega dove sta? Verrebbe da dire. Altro partito di governo che però non apre bocca. non chiede ruoli, quasi assente. Sembra un lontano ricordo il diktat del vice premier Matteo Salvini che dal palco del Michele Abbate rivendicò la sindacatura per il suo partito. Caduta nel dimenticatoio. Che faranno gli altri partiti della coalizione, mentre al tavolo i maggiori discutono, ancora non è dato di sapere ma il nodo si dovrebbe sciogliere a breve.