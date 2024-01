Caltanissetta, Cisl FP: “I dipendenti comunali attendono pagamento della performance 2016-2017”

CALTANISSETTA. La Cisl Fp, attraverso il segretario territoriale Simonetta Franzone e il coordinatore provinciale enti locali Gianfranco Di Maria, esprime la propria preoccupazione rispetto al mancato pagamento delle somme per la performance per gli anni 2016 e 2017 ai lavoratori del Comune di Caltanissetta e chiede un incontro congiunto con uffici e amministrazione comunale per affrontare la vicenda.

“Prendiamo atto, con dispiacere, che è trascorso un lasso di tempo ben superiore a quanto previsto dal contratto del pubblico impiego senza che le risorse siano state corrisposte – dicono Franzone e Di Maria -, non rispettando, sia da parte delle precedenti e di questa amministrazione comunale, i tempi per effettuare i pagamenti”.

Il sindacato denuncia come questa situazione abbia creato “disagio e incertezza tra i dipendenti che avevano ed hanno la legittima aspettativa di ricevere il giusto riconoscimento per il lavoro svolto e l’impegno profuso”.

Per questo Franzone e Di Maria chiedono “un incontro urgente, al fine di discutere approfonditamente della problematica e trovare una soluzione che tuteli i diritti e gli interessi dei lavoratori dell’Ente e risolvere bonariamente e rapidamente la questione”.

Una richiesta di incontro che è però una formale diffida e messa in mora: “nel caso in cui non si pervenga a una soluzione soddisfacente entro un termine ragionevole e, comunque, non superiore a 20 giorni dalla ricezione della presente – concludono Franzone e Di Maria -, la Cisl Fp si riserva il diritto di intraprendere le azioni sindacali e legali necessarie per tutelare i diritti dei lavoratori”.