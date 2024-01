Caltanissetta, calcio. Una bella storia, a 57 anni esordisce: Gionni Stivala in campo con il figlio

Una bella storia di calcio da raccontare, da romanzo popolare edificante, quella vissuta dal nisseno Gionni Stivala, domenica 28 gennaio, a Riesi nel corso della decima giornata del campionato di terza categoria.

Lui, con un cospicuo passato da tecnico, stimato ed apprezzato nel capoluogo nisseno, a 57 anni ha esordito come giocatore. La sua squadra, la Pro Nissa di Caltanissetta, era in difficoltà con la rosa ridotta all’osso a causa di 6 squalifiche rimediate nella scorsa giornata al termine di una contesa dal finale turbolento.

Disponibile nei confronti del team in cui militano anche i due suoi figli, è stato convocato per la trasferta a Riesi. Nel secondo tempo è giunto il suo momento e con corposa energia, ha svestito la tuta e ha dato una mano alla sua compagine che per la cronaca si è imposta per 10 a 1.

Stivala, così come riportato sui social dalla Pro Nissa, non ha nascosto la sua gioia ed il suo entusiasmo sottolineata al momento del suo ingresso in campo dal caloroso applauso del pubblico di Riesi. Inoltre con lui, sul rettangolo di gioco, anche il figlio Daniele, che domenica ha compiuto 24 anni. Assente, Salvatore, l’altro figlio anche lui in forza all’undici nisseno.

Stivala sottolinea: “Non importa che età abbiamo finché continueremo ad imparare, ad aprirci a nuove idee, nuovi modi di affrontare le cose ed affrontare nuove pazzie, praticheremo la più alta forma di creatività personale. Dobbiamo saperci rinnovare a seconda delle circostanze, è questo a consentirci di restare giovani. Mi sento di ringraziare tutti i partecipanti alla bella giornata di sport vista ieri, perché senza di loro non ci darebbe stata tutto questa adrenalina mista ad emozione”.