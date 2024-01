Calcio violento. Tajani: “I giocatori diano il buon esempio”

“Sono assolutamente fermo nel condannare tutti i gesti di violenza ma devo dire agli atleti in campo che devono dare il buon esempio anche quando sono partite difficili, anche quando sono partite come il derby che crea una grande tensione devono sempre ricordare che loro sono personaggi pubblici che devono dare l’esempio. Lo stesso discorso vale per i politici, vale per le persone dello spettacolo, chi e’ persona conosciuta ha una grande responsabilita’: essere di esempio per tutti gli altri cittadini”.

Lo ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a margine degli Stati Generali Consulenti del Lavoro. E ha aggiunto: “La violenza di qualsiasi tipo, anche in campo, non e’ bella. Gli atleti devono dare il buon esempio anche ai tifosi perche’ sono personaggi pubblici che influenzano l’opinione pubblica e le violenze di ogni tipo sono deprecabili, lo sport deve unire non deve dividere”.

Fonte: AGI