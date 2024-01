Calcio, Sven Goran Eriksson: “Ho il cancro, mi resta un anno vita”

A Sven-Goran Eriksson e’ stato diagnosticato un cancro terminale e gli resta un anno di vita: la rivelazione choc e’ stata fatta dallo stesso 75enne ex allenatore di Roma e Lazio. “Devo combatterlo piu’ a lungo possibile”, ha dichiarato alla radio svedese P1, “so che e’ questione di un anno, nel peggiore anche di meno o nel migliore immagino anche di piu'”. Eriksson, che e’ stato il primo ct straniero della nazionale inglese dal 2001 al 2006, ha ricoperto come ultimo incarico quello di direttore sportivo del Karlstad ma a inizio 2023 si e’ ritirato per problemi di salute.

“E’ meglio non pensarci”, ha detto, “devi ingannare il cervello. E’ facile finire a chiudersi in casa e a essere triste e pensare a quanto sei sfortunato e cosi’ via. Ma no, devi vedere il lato positivo delle cose e non seppellirti nei tuoi problemi perche’ questo e’ il problema piu’ grande, ovviamente.

L’ex tecnico svedese, che alla Lazio vinse lo scudetto nel 2000, oltre a una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, ha spiegato che questo male “e’ arrivato dal nulla e questa e’ la cosa piu’ sconvolgente”: “Non ho grandi dolori ma mi hanno diagnosticato una malattia che si puo’ rallentare ma non operare, e’ quello che e'”