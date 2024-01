Butera inserita tra le 10 Città che parteciperanno al concorso di “Capitale Italiana del Libro”

BUTERA. Il sindaco Giovanni Zuccalà ha reso noto che Butera è stata inserita tra le 10 città che parteciperanno al concorso di rilievo nazionale “Capitale italiana del libro 2024”.

“L’amministrazione – ha detto il sindaco – ha ormai da tempo dimostrato di voler prediligere la cultura, nelle sue varie forme, come momento di crescita di una comunità. La cultura è un valore che supera ogni pregiudizio politico, raziale, religioso o di genere e diventa nutrimento indispensabile dell’umanità. Doveroso ringraziare l’Assessore Giovanna Donzella, il Dirigente d’area e la Proloco per l’ instancabile lavoro dedicato al buon esito del progetto”.

Soddisfatto anche il presidente del consiglio Emilio Tallarita: “

In Sicilia, tra tutti gli enti che hanno partecipato, Butera, insieme a Trapani, è stata ammessa a concorrere per essere prescelta a “Capitale italiana del libro 2024″. L’ intensa attività culturale, patrocinata dal nostro Comune, ad opera di scrittori e poeti locali, ha fatto sì che Butera avesse i requisiti per partecipare al bando e che potrebbe, anche, risultare vincitrice. Magari non saremo i vincitori, ma il fatto che abbiamo mostrato di possedere i requisiti per l’eventuale 1° posto ci inorgoglisce non poco. Poi…. chissà? Da Presidente del Consiglio non posso che compiacermi”.