Atletico Nissa espugna Riesi per 2 a 1: tre punti importanti per ripartire

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Atletico Nissa era consapevole di dover ritrovare la via del successo per porre fine ad una serie di gare ricche di ‘complimenti’ ma, povere di punti.

L’inizio della gara di Riesi, nona giornata del campionato di Terza Categoria, è stato in salita, con i padroni di casa che hanno ottenuto la rete del momentaneo vantaggio. A quel punto i ragazzi del presidente Totò Messina, hanno serrato le fila ed iniziato a tessere una trama convincente e pungente ma, non precisa. Numerose le azioni da gol costruite ma sprecate per imprecisione o precipitazione.

La svolta grazie alla punizione trasformata in gol dall’argentino Mauro Gomez: una pennellata d’autore che ha superato la barriera e collocato la sfera alla base del palo: inutile il volo dell’estremo difensore. L’episodio ha ulteriormente caricato l’Atletico Nissa che si è gettato in avanti alla ricerca del bottino pieno.

Il colpo del k.o. è stato messo a segno da Luca Timo sul finire della contesa. Gara frizzante che ha divertito il pubblico presente.

Adesso gli atleti di mister Vittorio Branca non devono più lasciare la strada dei risultati per centrare l’obiettivo stagionale dei play-off. Convincente l’esordio del nuovo portiere il gambiano 23enne, Ceesay Mohamed.