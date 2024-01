Ambulanza resta impantanata nel campo di rugby: giocatori la mandano… oltre la meta

A spinta, oltre la meta. Così, tutti insieme, i giocatori di Rugby Mirano e Rugby Bassano, durante una gara di serie C, sono riusciti a portare fuori dal campo l’ambulanza che era arrivata per prestare soccorso a uno di loro. Concluso l’intervento il mezzo è rimasto impantanato e ai rugbisti, per riprendere il gioco, non è rimasto che organizzare una “mischia” e spingere, spingere, spingere, con tutta la propria forza, per arrivare all’uscita. “Bravi fioi”, ha commentato su Facebook la società di Mirano, dando la notizia di quanto accaduto.

Ambulanza bloccata in campo, ecco cosa è accaduto

Per un contrasto, durante il macth, un giocatore del Bassano riceve un brutto colpo alla testa e viene chiamato il 118. L’ambulanza entra in campo, ma al termine dell’intervento rimane bloccata nel fango.

E’ allora che i giocatori di entrambe le squadre decidono di unirsi nella “tradizionale” testuggine umana per spingere fuori dal campo il mezzo. Mentre gli spettatori riprendono tutto con gli smartphone. E foto e video del salvataggio dell’ambulanza diventano virali.

“E’ stato un bel momento – ha commentato a Il Gazzettino Stefano Cibin, presidente del Mirano, – che ancora una volta evidenzia quanto questo sport possa essere meraviglioso. I ragazzi che fino a un secondo prima se le stavano dando di santa ragione in campo, hanno fatto squadra per qualcosa di più importante”. (Facebook/Alberto Minto)