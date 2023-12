Ultima ora. A Natale giovane donna si lancia da un ponte, ma i carabinieri riescono a salvarla in extremis

Una giovane donna stasera ha tentato di lanciarsi da un ponte sulla strada statale 16, a Bari, ed è stata salvata da un’azione sinergica di carabinieri e vigili del fuoco che hanno impedito potesse precipitare nel vuoto. E’ accaduto alle 20 circa, nel giorno di Natale.

A quanto si apprende la donna, nel tentativo di lanciarsi nel vuoto, è rimasta aggrappata al parapetto del ponte con le mani. E i carabinieri sono riusciti a tenerla per le braccia mentre i vigili del fuoco l’hanno raggiunta con una scala portandola in salvo. La donna non ha riportato ferite ma è stata comunque accompagnata in ospedale e affidata alle cure dei medici.