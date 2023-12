Sommatino. Installati i cestini per la raccolta dei farmaci scaduti

SOMMATINO. I cestini per la raccolta dei farmaci scaduti sono stati installati. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Letizia. I cestini sono stati collocati nei pressi della Farmacia Russo, della Farmacia Miserendino, e davanti il Poliambulatorio in viale Aldo Moro.

Nei prossimi giorni, verranno installati altri cestini per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di altro tipo, nello specifico quelli delle pile esauste ed anche quelli per le deiezioni canine, distribuiti in zone specifiche che saranno comunicate prossimamente.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato il sindaco – è quello di migliorare il decoro e l’igiene del nostro Paese con attrezzature nuove e rispondenti ad un servizio efficiente e puntuale che necessita della fattiva collaborazione di tutti i cittadini”.