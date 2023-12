Sommatino. In Consiglio comunale approvate variazioni di bilancio

SOMMATINO. Si è svolta una seduta del consiglio comunale in seduta non urgente presso il Palazzo dell’Antico Municipio. Sette i punti all’ordine del giorno che sono stati tutti approvati dalla maggioranza che s’è schierata a sostegno delle proposte portate in consiglio da parte dell’amministrazione Letizia.

Approvate le variazioni di bilancio che riguardano la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, i servizi sociali, i sistemi di protezione stranieri non accompagnati (MSNA) e stranieri minori non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), oltre al bonus figlio.

Approvato il progetto e la variante al PRG per la Casa di Comunità, approvata anche l’acquisizione dei pali Enel Sole con la quale si apporterà un risparmio non indifferente per l’Ente. Il tutto, come ha rilevato l’amministrazione comunale, “Per dare risposte concrete ai cittadini sommatinesi”.