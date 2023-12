SOMMATINO. La raccolta del vetro in programma come da calendario per la giornata di lunedì sarà anticipata a domenica 31 dicembre, e quindi, per Lunedì 1 gennaio il servizio sarà sospeso.

Lo ha reso noto l’amministrazione comunale che ha poi sottolineato come lo stesso servizio riprenderà nella giornata di martedì 2 gennaio con la raccolta dell’umido come previsto nel calendario settimanale di raccolta differenziata dei rifiuti.