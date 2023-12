Sicilia. Accoltella ex della fidanzata: 29enne arrestato per tentato omicidio dai Carabinieri

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania per aver colpito con tre coltellate un coetaneo lo scorso novembre a Mascali durante la festa del Patrono San Leonardo. I militari della Compagnia di Giarre hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania per tentato omicidio e porto di oggetti atti a offendere. I fatti, denunciati da una telefonata anonima poco dopo la mezzanotte di quella sera, sarebbero nati dalla lite per una ragazza, ex fidanzata della vittima che con lui aveva avuto una figlia.

Le coltellate al torace, addome e gambe avrebbero procurato gravi lesioni causando il ricovero d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania per sottoporre il ferito a un delicato intervento chirurgico. Avrebbe scampato una ferita mortale grazie a una costola che ha deviato il fendente.

Nel corso delle indagini, i carabinieri della sezione operativa coordinati dalla Procura di Catania, sono riusciti a risalire all’identità della 31enne rumena per cui era scoppiata la lite. Da quella sera il ventinovenne si sarebbe resto irreperibile. Catturato, l’uomo è stato portato nel carcere di Piazza Lanza a Catania.