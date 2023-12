Scontro tra due auto in viale della Regione a Palermo: giovane di 23 anni perde la vita, un ferito grave

Incidente mortale a Palermo dove ha perso la vita un giovane di 23 anni, Gaetano Puccio. Il giovane è morto sul colpo dopo che l’auto sulla quale viaggiava, una Fiat Punto, guidata da un amico di 40 anni ha iniziato prima a zigzagare e poi si è ribaltata. L’incidente è avvenuto in piena notte in viale Regione Siciliana all’altezza di via Principe di Paternò dove c’è il supermercato Lidl.

Nel tragico sinistro è rimasta coinvolta una seconda auto, una Fiat 16 guidata da un uomo di 55 anni. Dopo lo scontro la Fiat Punto si è ribaltata, cappottando più di una volta, ed ha terminato la propria corsa contro un palo dell’illuminazione.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del giovane palermitano, mentre l’amico è stato trasportato all’ospedale Civico in codice rosso. L’auto è stata sequestrata. Sono stati eseguiti gli esami alcolemici e tossicologici sui due automobilisti alla guida delle due vetture.