Ragazzo di 11 anni perde un occhio dopo essere stato ferito dall’esplosione di un petardo

Un bimbo di 11 anni ha perso un occhio. E’ avvenuto all’interno di un parco ad Alfano in provincia di Salerno. Il ragazzo aveva tra le mani fuochi pirotecnici. L’esplosione di un petardo lo ha investito in pieno volto e gli ha causato un grave trauma all’occhio distrutto dal quale, secondo quanto accertato dai sanitari, non potrà più vedere.

Il piccolo è stato immediatamente soccorso sul luogo dell’esplosione e trasferito d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L’occhio gli è stato salvato, restando nella sua orbita, ma nonostante il pronto intervento dei medici la vista è andata persa.