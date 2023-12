Niscemi. Il Circolo del Movimento Cristiano Lavoratori organizza animazione teatrale per ospiti casa di riposo

NISCEMI. Anche quest’anno il circolo del Movimento Cristiano Lavoratori “Maria Teresa di Calcutta” di Niscemi organizza un’animazione teatrale natalizia per gli ospiti della casa di riposo

“G. Giugno Sacro Cuore di Gesù”. Da sempre attenta ai problemi dell’inclusione sociale, il Mcl, secondo la propria mission, cerca di allietare le giornate festive per coloro che vivono nella struttura. Momenti di socialità e di aggregazione per stare bene in questi giorni natalizi.

Per Alfonso Parisi e Nunziatina Avila del Movimento, “queste occasioni di socialità arrischino la persona e sono esperienze emozionanti non soltanto per gli anziani ma per gli stessi operatori che assistono gli ospiti”.