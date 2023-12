Mussomeli, premiati alunni del “Virgilio” al Convegno internazionale di Studi Pirandelliani di Isola delle Femmine

MUSSOMELI – Dal 2 al 5 dicembre si è svolto, presso il centro congressi dell’ Hotel Saracen di Isola delle Femmine il 60° Convegno internazionale di Studi Pirandelliani, prestigioso appuntamento che vede coinvolti i massimi studiosi dell’opera di Pirandello e studenti e docenti delle scuole del territorio nazionale. Al convegno hanno partecipato per la prima volta, accompagnati dalle prof. sse Antonella Granatella e Francesca Di Giovanni , 4 alunni della classe 5^ A Liceo Classico e 4 alunne della classe 5^ A Liceo Linguistico. Requisito per poter prendere parte al convegno e alle attività previste dallo stesso, era la produzione di alcuni lavori di ricerca sulle novelle di Pirandello, in termini di cortometraggio, tesina e composizione musicale. Gli alunni del Virgilio hanno scelto di produrre due tesine, soffermandosi in modo particolare sulle novelle “Il viaggio” e “Il figlio cambiato”. Nell’ambito delle attività proposte durante i giorni del convegno, gli studenti hanno partecipato ad un laboratorio teatrale e ad un laboratorio di scrittura estemporanea, che prevedeva la stesura di un testo creativo, a partire da una traccia individuata dalla commissione in una novella di Pirandello, ovvero i primi tre capoversi della novella “Cinci”. I ragazzi del Virgilio hanno preso parte con particolare entusiasmo a questi laboratori e, nonostante si trattasse di una prima esperienza al convegno, hanno dato prova della loro competenza e sensibilità letteraria, riconosciute anche dalla giuria esaminatrice. Infatti, durante la serata conclusiva, tenutasi all’interno della magica cornice del teatro Politeama di Palermo, Mattia La Tona e Chiara Castiglione della classe 5^ A Liceo Classico, con la scrittura di una novella a “quattro mani”, sono stati premiati come vincitori per la scrittura estemporanea. L’Istituto Virgilio, che da sempre dà la possibilità ad alunne e ad alunni di esprimere il proprio estro e la propria creatività, partecipando a numerose iniziative, accoglie questo importante riconoscimento con estremo orgoglio, con la convinzione che questi siano momenti determinanti nella crescita umana, culturale e sociale dei propri alunni e del territorio.