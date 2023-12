Delia. Grandi risultati per le allieve dell’Olympia Center ai campionati regionali di Ginnastica Artistica

DELIA. Grandissimi risultati per gli allievi dell’Olympia Center di Delia alla gara del campionato regionale PromoAsi di ginnastica artistica a corpo libero al volteggio e al minitrampolino. Il sindaco Gianfilippo Bancheri s’è voluto complimentare con tutti loro per questi risultati che hanno esaltato l’immagine della comunità deliana in ambito regionale. Questi i risultati ottenuti:

Al 1⁰ posto per la categoria 1ª fascia

Al 1⁰ posto per la categoria Open

Al 2⁰ posto per la categoria 2ª fascia

Al 3⁰ posto per la categoria Open 2⁰ livello

La gara si è svolta al palazzetto Livatino di Gela, domenica 17 dicembre, con ben 902 atleti provenienti da tutta la Sicilia. Le insegnanti Laura Patti e Maria Russotto, con dedizione e professionalità, hanno guidato i ragazzi in questa bellissima e formativa disciplina. Questi invece i nomi delle allieve:

Parrinello Alice

Gambino Matilda

Sammarco Giulia

Barone Gloria

Ottaviano Clarissa

Barberi Francesca

Vizzini Diana

(squadra 1)

Barone Marta

Belli Giorgia

Fazio Marlene

Sammartino Adele

Ballanza Sofia

Ballanza Francesca

(squadra 2)

Magrí Gioia

Fazio Ambra

Isabella Cojacaru

Ferraro Carola

Sammartino Alba

(squadra 3)

Di Maria Rachele

Rebecca Domante

Gloria Laiacona

Ciceru Giulia

Perricone Ludovica

Fasciana Miryam

(squadra 4).