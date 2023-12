Caltanissetta, sabato 23 “Dream” al Margherita: doppio spettacolo gratuito per i bambini e le loro famiglie

Si aprirà questa sera alle ore 18.00 e alle 19.30, per la seconda volta, il sipario del Teatro Margherita di Caltanissetta con “Dream”. Si tratta di uno spettacolo a ingresso libero e gratuito regalato alla città. Organizzatori e promotori di questo evento, patrocinato dal Comune di Caltanissetta, sono l’Orchestra Fiati di San Pio X, l’associazione musicale San Pio X, “Scarpette Rosse” e “Alice nel paese delle meraviglie”.

Uno spettacolo che divertirà tutti i bambini che vorranno trascorrere una serata di allegria e spensieratezza.

Alla prima delle due serate, che si è svolta ieri sera, già il teatro Margherita ha registraato il “tutto esaurito” e oggi si prospetta nuovamente una nutrita partecipazione.

La regia di “Dream” è stata curata da Francesco Daniele Miceli e la direzione artistica da Ivano Cereda.

La direzione musicale è stata affidata al Maestro Valerio Palumbo e le coreografie sono state ideate dalla Maestra Francesca Gallina.

Nomi ben noti nel panorama artistico di Caltanissetta per le iniziative e gli spettacolo già realizzati e che diventano, in tal modo, una conferma di grande successo. E gli applausi ricevuti nella serata di ieri non hanno fatto altro che confermare l’attesa.

Hanno collaborato per la perfetta riuscita dello spettacolo gli allievi del CIRS che hanno curato “trucco e parrucco” per tutti gli attori e ballerini che sono saliti sul palco nonchè offerto la loro consulenza video.

Lo spettacolo al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Inizierà alle ore 18.00 e verrà replicato alle 19.30.