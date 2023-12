Caltanissetta, mercoledì il concerto di Natale del Lions club: la musica per raccogliere solidarietà

Si svolgerà al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, mercoledì 27 dicembre dalle ore 20.00, il concerto di Natale di solidarietà promosso dal Lions Club.

Il club service, che in quest’anno sociale è presieduto da Giuseppe Alesso, ha deciso di organizzare una serata in musica per raccogliere fondi a sostegno delle categorie più fragili.

Il ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto in favore dei bambini e dei ragazzi che partecipano al progetto “Pro Viola” e al progetto “officine del suono” dell’associazione Copiosa Redenzione di Sant’Agata.

Tanti gli artisti che si esibiranno nel palcoscenico del teatro cittadino e con un repertorio variegato e la direzione artistica di Fabio Maida.

Inizieranno, aprendo il programma musicale, Maira R. Palma Dutto, Fabio Maida e Carlos Eugenio Santi.

Proseguiranno i ragazzi del Liceo Musicale dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore “A. Manzoni – F. Juvara” di Caltanissetta e, in particolare, si esibirà la corale “Eutherpe” diretta da Rosa Maria Chiarello con l’accompagnamento al pianoforte di Paola Milazzo e l’ottetto di chitarre della classe di chitarra di Marco Scivoli.

Concluderà la serata la giovane Orchestra Sicula con l’orchestra sinfonica del Centro Sicilia diretta da Raimondo Capizzi.

Una serata di musica che diventerà un’opportunità concreta per incoraggiare chi vive in condizione di fragilità economica di poter creare con la propria vita una meravigliosa sinfonia.