Caltanissetta. Botti di fine anno: il sindaco ordina divieto assoluto di utilizzo. I consigli della Polizia di Stato per un Capodanno sicuro

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato ricorda che l’arrivo del nuovo anno è un momento di festa e di gioia per tutti, e spesso si festeggia con i fuochi d’artificio. Tuttavia, è importante ricordare che i “botti di Capodanno” sono oggetti potenzialmente pericolosi, e per questo è necessario utilizzarli in modo responsabile e consapevole.

I fuochi d’artificio devono essere acquistati solo dai rivenditori autorizzati, e devono esporre il marchio CE, che ne garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza; inoltre, è importante verificare se nel proprio comune sia in atto un’ordinanza che ne vieta totalmente l’utilizzo.

Nel Capoluogo nisseno il Sindaco ha emesso ordinanza di divieto assoluto di uso di petardi, botti, fuochi d’artificio pirotecnici e di qualsiasi altro materiale esplodente, benché di libera vendita, sull’intero territorio Comunale dal 30/12/2023 al 6/01/2024, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi. Al link https://www.poliziadistato.it/…/15658bf4f035daa354248427, è possibile trovare consigli che consentono di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo sicuro e divertente, senza mettere a rischio la vostra incolumità e quella degli altri.