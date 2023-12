Avvocatura nissena a lutto, ci lascia Dino Perricone: serio professionista e cittadino appassionato

È morto questo pomeriggio, circondato dagli affetti più cari, l’avvocato penalista nisseno Diego Perricone.

A portarlo via è stata una malattia che “Dino”, come affettuosamente era chiamato dai suoi amici e conoscenti, ha combattuto con coraggio e fermezza, proprio come era sua abitudine ma che, alla fine, lo ha sconfitto.

Quella dell’avvocatura, per lui, non era una semplice professione bensì una missione che svolgeva con professionalità, correttezza e grande responsabilità. Un amore per la toga che ha ricevuto dal padre e che, a sua volta, ha trasmesso anche alla figlia Delia con la quale condivideva lo studio in pieno centro storico.

Una profonda fede cristiano cattolica e un grande amore per la famiglia contraddistingueva la sua vita privata. Dino Perricone, a 72 anni, ha lasciato la sua vita terrena allontanandosi dalla moglie Mariangela, ex docente in pensione dell’istituto Manzoni – Juvara, e dai figli Delia, Sara e Giuseppe.

L’avvocato Perricone si batteva con convinzione e passione per le cause che riteneva giuste e non lo faceva soltanto dalle aule del tribunale ma anche nei salotti cittadini e negli incontri politici.

Più volte, infatti, è sceso in campo esponendosi con attivismo civico arrivando anche a candidarsi alle elezioni del Consiglio Comunale. Il suo intento, in quel caso, non era quello di accrescere la visibilità bensì di poter “fare la differenza” e contribuire, con la propria competenza e i propri valori, al benessere della città nella quale aveva scelto di vivere.

L’ultimo saluto all’avvocato Dino Perricone potrà essere rivolto già da domani pomeriggio nella chiesa di San Pietro, parrocchia nella quale svolgeva il suo servizio di Diacono. E in quel luogo di culto, a lui molto caro, sarà celebrato il funerale.