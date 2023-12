Acquaviva Platani: commemorazione del Carabiniere Giuseppe Plado Mosca a 81 anni dalla morte

Nel pomeriggio di ieri, giorno dell’81° anniversario della scomparsa del Carabiniere M.O.V.M. Giuseppe PLADO MOSCA, nato ad Acquaviva Platani l’11 agosto del 1918 e deceduto il 22 dicembre 1942 in Russia, durante il secondo conflitto mondiale, il Ten. Col. Alessio ARTIOLI, in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta Col. Vincenzo PASCALE, ha ricordato, nel corso di una celebrazione liturgica presso la chiesa Santa Maria della Luce di Acquaviva Platani, la scomparsa del Carabiniere eroe originario di quel centro. Nel corso della funzione religiosa, celebrata da Don Vincenzo VALENZA, Parroco della locale chiesa, è stato ricordato l’eroico episodio in cui perse la vita il Carabiniere Giuseppe PLADO MOSCA, per il quale il 6 febbraio 1951 il Presidente della Repubblica conferì al militare la massima onorificenza “alla memoria” con la seguente motivazione:

“Addetto al comando di grande unità impegnata in difficile ed aspro combattimento, si distingueva per cosciente coraggio. Accerchiate le truppe della Divisione e sottoposto a micidiale fuoco di armi automatiche e di artiglieria, confermava il suo valore partecipando reiteratamente a disperati contrattacchi. Benché estenuato dalle privazioni e dal gelo, in un ultimo disperato sprazzo di energia, per primo seguiva un soldato che, a cavallo e agitando il tricolore, cercava l’avversario. Trascinati dal loro magnifico eroismo, centinaia di uomini, benché stremati di forze, in un travolgente assalto all’arma bianca, riuscivano a spezzare il cerchio di ferro e fuoco che li stringeva. Nel raggiungere la posizione avversaria, cadeva colpito da una raffica di mitragliatrice, ma il suo cosciente eroismo consentiva alle stremate truppe della divisione di aprirsi un varco.”

Vallata di Arbusow (Russia), 22 dicembre 1942.

Erano presenti alla toccante funzione religiosa, oltre a colleghi Carabinieri e cittadini, diverse autorità civili e militari tra cui il Sindaco di Acquaviva Platani Salvatore Caruso, il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Massimo Castellana, il Comandante della Compagnia CC di Mussomeli, Cap. Giuseppe Tomaselli, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Al riguardo si rammenta che il giovane PLADO MOSCA nel 1939 partì per prestare servizio militare di leva e venne assegnato al 19° Battaglione di Fanteria di stanza in Albenga (SV). Sopraggiunte le ostilità della seconda guerra mondiale fu destinato sul fronte jugoslavo e successivamente su quello albanese. Da lì inoltrò domanda per essere arruolato nell’Arma dei Carabinieri in qualità di Carabiniere ausiliario, facendo rientro in patria. Dopo aver frequentato un breve corso presso la Legione Allievi di Palermo fu destinato alla Legione Carabinieri di Milano. Mobilitato partì per il fronte russo ove, quale carabiniere addetto ad un Comando di Grande Unità, partecipò al ripiegamento dal fiume Don al Donez, con truppe della Divisione “Torino”.