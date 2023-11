Vertice in Prefettura per lavori su via Borremans, svincolo Caltanissetta Sud e Galleria SS 640: ampie rassicurazioni da Anas

CALTANISSETTA. Ieri sera, presso la Prefettura di Caltanissetta, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, si è tenuto un tavolo tecnico tra Anas, Comune di Caltanissetta e comitati di quartiere sullo stato di avanzamento dei lavori su via Borremans, in merito alla ricostruzione del viadotto San Giuliano e sui lavori di compensazione in contrada La Spia, sui quali Anas ha dato ampie e fattive rassicurazioni.

ANAS ha confermato che i lavori su Via Borremans inizieranno per i primi del 2024 mentre per lo stesso periodo è prevista l’apertura dello svincolo Caltanissetta Sud e della galleria sulla ss640 in direzione Catania.

Grande la soddisfazione espressa da tutte le parti interessate per i progressi raggiunti finora. Il sindaco Roberto Gambino, in particolare, ha commentato: “Voglio ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto per la disponibilità concessa, il direttivo Anas per la solerzia dimostrata, i comitati di quartiere per la loro costante presenza e, naturalmente, l’Assessore Frangiamone e il capo dell’ufficio tecnico Ing. Tomasella per l’enorme lavoro svolto”.