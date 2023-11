Suicida 13enne, Arcigay: “E il fallimento collettivo della comunità educante”

“Le cause della tragica morte del tredicenne allievo della scuola Vittorio Emanuele Orlando di Palermo non sono state ancora accertate, e forse non lo saranno mai del tutto. Ma, unendoci al dolore della famiglia, delle amiche e degli amici, della scuola, non possiamo che riflettere sul fallimento collettivo della comunità educante: tutta, dalle istituzioni alle associazioni, dalle dirigenze ai collaboratori scolastici”. A dirlo in una nota è Arcigay Palermo, ricordando Andrea Spezzacatena, 15 anni, suicida a Roma nel novembre del 2012 “a causa del bullismo di cui era vittima a scuola, da compagni che lo ‘accusavano’ di essere gay” o ancora Lucas, 13 anni, che nel gennaio 2023 si è ucciso per lo stesso motivo a Golbey, in Francia. “Sono solo due tra moltissimi esempi dolorosi di adolescenti che, in tutto il mondo si sono suicidati non perché omosessuali, ma perché si sono trovati a vivere in un contesto ferocemente omofobo”, dicono da Arcigay. “Dobbiamo riuscire a migliorare la capacità di farci carico del disagio e delle difficoltà che colpiscono le e gli adolescenti, che troppo spesso diventano bersaglio perché appaiono ‘diversi’ rispetto a una norma che li vorrebbe tutte e tutti uguali, eterosessuali, cisgender, magri, bianchi, alla moda”, denunciano da Arcigay. Secondo diverse ricerche il 10%-20% di tutti gli adolescenti sperimenta depressione e tendenze suicidarie, soprattutto in relazione a fenomeni come il bullismo. Secondo una ricerca del 2020, questa percentuale arriva a raddoppiare e in certi casi a triplicare nel caso di giovani Lgbtqia+. “Due anni fa il ddl Zan è stato affossato per un articolo che introduceva timidamente degli interventi in tutte le scuole (per la giornata del 17 maggio) – denuncia Daniela Tomasino, vicepresidente nazionale Arcigay -, mostrando l’incapacità della politica italiana di prendersi cura delle e dei giovani, che necessitano assolutamente di programmi di educazione alle differenze, all’affettività, alla sessualità e al consenso”.

Per Tomasino “in una giornata di lutto come quella odierna, come associazione per la promozione dei diritti delle persone Lgbtqia+, come parte della comunità educante, come cittadine e cittadini italiani non possiamo esimerci dal constatare il fallimento della politica e contemporaneamente rilanciare la proposta di un’alleanza per il benessere delle e dei nostri adolescenti: un’alleanza tra istituzioni politiche e amministrative, scuole, agenzie educative, associazioni e collettivi”. “Per quanto riguarda il nostro contributo – aggiunge Mirko Pace, presidente di Arcigay Palermo – il Centro antidiscriminazioni Protego, che gestiamo insieme a istituzioni e associazioni, è a disposizione per laboratori, seminari e workshop in tutte le scuole di ogni ordine e grado delle province di Palermo e Trapani. Per realizzare insieme pratiche di contrasto al bullismo omolesbobitransafobico, provando a intervenire in un campo in cui nessun governo italiano ha mai avuto la volontà di agire. Potete contattarci su protego.arcigaypalermo@gmail.com e sui nostri canali social. Il nostro obiettivo, che dovrebbe essere quello di tutte e tutti, è costruire un mondo migliore in cui non si consumino più tragedie come queste”.