Spara alla compagna ferendola, poi punta l’arma contro sé stesso e si toglie la vita

Spara alla compagna, poi punta l’arma contro sé stesso e si suicida. Tragedia in via dell’Acquedotto a San Giorgio su Legnano, dove un uomo di 42 anni, Sami Habib Quizena Garcia, ha aperto il fuoco contro la sua compagna di 36 per poi togliersi la vita. In base alle prime ricostruzioni dei fatti gli spari sarebbero stati esplosi al culmine di una lite violenta fra i due conviventi, di origine sudamericana, ospiti da qualche mese della sorella della 36enne e del marito, un cittadino italiano.

L’uomo avrebbe sparato alla compagna con una pistola trovata all’interno dell’abitazione mentre lei cercava di salvarsi calandosi dal balcone dell’abitazione dei vicini, una coppia di anziani fortunatamente rimasti incolumi.

La donna è riuscita a trovare rifugio dal vicino al piano di sotto che l’ha letteralmente sottratta alla furia omicida del marito e ha rischiato a sua volta di essere colpito (almeno quattro i colpi sparati prima di rivolgere l’arma contro se stesso) . Una volta presa al volo la vittima l’ha portata in casa e ha chiamato i soccorsi. Poco dopo il 42enne si è sparato alla testa mentre era ancora in casa dei due anziani. L’uomo si è tolto la vita nella camera da letto dei due coniugi.

Sul posto i carabinieri chiamati a far luce sulla tragedia familiare insieme al reparto investigativo di Milano. Per soccorrere la donna sono intervenuti anche il personale sanitario dell’automedica di Legnano e i soccorritori della Croce Bianca di Magenta in codice rosso. La donna, ferita all’addome, è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale di Legnano ed è stata operata d’urgenza.