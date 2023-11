Sophie and the Giants a Caltanissetta: riprogrammato per il 9 dicembre il concerto live

Problemi di natura personale di Sophie avevano impedito lo svolgimento del concerto internazionale proprio a Caltanissetta lo scorso 28 ottobre.

Con una nota dal suo profilo Instagram “sophieandthegiants” l’artista londinese aveva annullato e posticipato a data da destinarsi gli eventi di quel weekend tutto italiano.

Adesso l’attesa del suo pubblico è terminata e il 9 dicembre dalle ore 22.00 il Moncada diventerà un palcoscenico di un evento sensazionale.

L’artista più radiofonica del momento, con oltre 5 milioni di ascoltatori mensili, in cima alle top ten di tutta Europa, arriva per la prima volta in Sicilia.

Un’opportunità che gli indecisi potranno ancora cogliere dato che l’organizzazione fa sapere che sono ancora disponibili dei biglietti acquistabili direttametne seguendo il link https://www.ticketsms.it/event/Sophie-And-The-Giants-Teatro-Rosso-2023-12-09?fbclid=IwAR28YFRPL85eSfVQ7PdRXE2OoTACL_eIDAYbkhhRCQxDnu-XaTrnIM7rfkk

Una serata emozionante, piena di musica e divertimento che rientra nel format “What is Love? Love is Music” proposto dall’agenzia creativa Apollo 85 che punta a promuovere il territorio invitato artisti di rilievo Nazionale e Internazionale. Il Pre show e After show saranno accompagnati da tre dj Siciliani: Hanzer, Tr3ntatr3giri e Vito Raia.

Sophie and the Giants forgiano un power pop melodico e ballabile, in bilico tra elettronica e funk e con un debole per l’italo disco.