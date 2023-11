Sicilia, PD: “Inaccettabile abbandonare sanità pubblica”

“Dopo le diverse manifestazioni che si sono tenute nei giorni scorsi, come nelle Madonie o quella di Sciacca alla quale hanno partecipato amministratori, rappresentanti di associazioni del territorio e migliaia di cittadini in difesa del diritto alla salute, il presidente Schifani si accorge dei problemi e dei disservizi delle strutture ospedaliere e sanitarie. Ma se la ‘ricetta’ del governo regionale è quella di continuare ad abbandonare la sanità pubblica per poter giustificare nuovi finanziamenti alle strutture private, troverà la nostra ferma opposizione”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, a proposito dell’incontro che si terrà oggi a Palazzo d’Orleans tra il presidente della Regione Renato Schifani ed il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia per discutere della situazione di criticità che sta attraversando l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In merito al recente accordo comunicato dall’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo che prevede nuovi finanziamenti destinati ai privati convenzionati, Catanzaro dice: “Non siamo contrari per principio al sostegno alla sanità privata che in molti casi svolge un ruolo importante, ma questa non può essere messa in primo piano rispetto alla necessità di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini attraverso le strutture pubbliche”.