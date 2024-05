Topolino celebra Jannik Sinner, il tennista diventa un fumetto nell’albo “Zio Paperone e il coach inconsueto”

Topolino celebra Jannik Sinner, il giovane tennista italiano si è trasformato in un personaggio dei fumetti nell’albo “Zio Paperone e il coach inconsueto”, scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina (autore anche della copertina) per i colori di Ilaria Castagna. Protagonista della storia, Quacknik Spinner, giovane asso del Calisota ingaggiato dal magnate Paperon De’ Paperoni per gareggiare ai Duckburg Open, il primo torneo del Grande Sbam. Un allenatore davvero inconsueto, i cui piani verranno ostacolati dal nemico di sempre, Rockerduck.

Il tennista, per l’occasione, ha parlato della sua carriera e della passione per i fumetti: “Adoro i fumetti, sono cresciuto con quelli pubblicati da Panini, ed è sempre emozionante per me leggerli, cerco ancora di trovare il tempo per farlo, tra viaggi e partite”. Non è la prima volta che atleti e sportivi vengono ospitati nelle pagine del settimanale: icone nazionali, conosciute e amate, proprio come Topolino. Al Salone del Libro, sabato 11 maggio alle 12:00, Davide Catenacci, Roberto Gagnor, Alessandro Perina e Alberto Infelise approfondiscono questo tema all’interno del panel “Campioni con il becco: da mito dello sport a personaggio dei fumetti di Topolino”.

La storia compare sul numero 3572 di Topolino, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 8 maggio, e disponibile anche al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 9 maggio dove sarà disponibile anche una cover variant d’eccezione firmata da Paolo Mottura e dedicata a Pippo Holmes, altro protagonista dell’albo, che nella storia di Bruno Enna e Paolo Mottura omaggia il più famoso investigatore di tutti i tempi, Sherlock Holmes.