Caltanissetta, istanza di disponibilità come sostituto presidente di seggio: domande entro il 7 giugno 2024

L’ufficio elettorale comunica ai cittadini interessati che entro il 7 giugno alle ore 12:00 è possibile manifestare la propria disponibilità ad assumere le funzioni di sostituto del Presidente di seggio elettorale.

L’incarico, in caso si debba procedere a sostituzioni, dovrebbe essere svolto in vista delle prossime consultazioni elettorali previste nei giorni 8 e 9 giugno 2024.

Per le sole elezioni amministrative: in caso di ballottaggio per l’elezione del Sindaco, le operazioni di voto avverranno nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

I requisiti per ricoprire il ruolo di presidente di seggio sono:

1. Di essere disponibile a svolgere le funzioni di sostituto di Presidente di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali indette per l’8 e 9 giugno 2024., e a ricoprire con immediatezza l’incarico conferitogli in sostituzione, in caso di assenza improvvisa o impedimento, del Presidente nominato.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara altresì:

2. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Caltanissetta;

3. Di essere iscritto nell’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale del Comune di Caltanissetta;

4. Di non essere candidato a nessuna delle consultazioni elettorali indette per l’8 e 9 giugno 2024 e non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito/moglie) di un candidato.

5. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Chiunque fosse interessato, dovrà compilare il modulo “Istanza di disponibilità come sostituto presidente di seggio” e inviarlo a servizi.demografici@comune.caltanissetta.it o servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it entro e non oltre le ore 12:00 del 7 giugno una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come modello allegato debitamente sottoscritta e corredata dalla copia di un documento in corso di validità del sottoscrittore. 2024 (farà fede l’ora e la data di registrazione dell’istanza di protocollo).

Non saranno ritenute valide istanze pervenute con modalità differenti da quelle indicate.

L’ufficio protocollo provvederà a redigere una graduatoria che terrà conto esclusivamente dell’ordine di registrazione del protocollo dell’ente e delle istanze pervenute entro il termine indicato.

In caso di rinuncia o impedimento a svolgere l’incarico di Presidente formalmente pervenuta all’ufficio elettorale si provvederà a incaricare il sostituto scorrendo la graduatoria formata secondo l’ordine di registrazione delle istanze al Protocollo dell’ente.